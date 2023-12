Le Borussia Dortmund va affronter le Standard dans un contexte très particulier en amical

En stage à Marbella (6-13 janvier 2024), le Standard rencontrera le Borussia Dortmund pour un match amical de gala, le 9 janvier. Le BVB se trouvera dans un contexte très particulier, lié à son entraîneur.

Pour préparer sa deuxième partie de saison, le Standard se rendra à Marbella, dans le sud de l'Espagne, du 6 au 13 janvier. Le temps d'intégrer les premières éventuelles nouvelles recrues, mais aussi de faire les corrections nécessaires pour tout tenter dans une course au top 6 de plus en plus mal embarquée.

Lors de cette semaine, le Standard disputera un match amical de gala contre le Borussia Dortmund, le 9 janvier. Les Borrussen, qui se rendent en stage au même endroit, seront alors dans une période charnière de leur saison.

En effet, les supporters veulent le départ de l'entraîneur principal, Edin Terzic. En Bundesliga, le BVB est cinquième et pointe déjà à 13 longueurs du leader, le Bayer Leverkusen. En Coupe, le Borussia a été éliminé dès le stade des 1/8es de finale à Stuttgart. Si Terzic reste en vie, c'est grâce à la première place du groupe en Ligue des Champions, devant le Paris Saint-Germain, l'AC Milan et Newcastle.

Une situation qui rappelle presque celle de... Carl Hoefkens la saison dernière, lors de son aventure en Venise du Nord. Il avait qualifié Bruges pour les 1/8es de finale de Ligue des Champions, mais avait été limogé le 27 décembre après un partage contre Louvain, synonyme de 4e place à 12 points du leader, Genk.

Après le triste partage contre Charleroi, l'entraîneur du Standard a aussi été pointé du doigt sur les réseaux sociaux, concernant notamment la faible production offensive des Rouches depuis le début de saison (le Standard est la troisième moins bonne attaque du championnat, derrière Courtrai et Malines). Peut-être les deux entraîneurs pourront-ils discuter de cette situation dans la péninsule ibérique...