L'ancien "philosophe" du Standard va affronter Kevin De Bruyne et Jérémy Doku

Ce mardi à 19h, Manchester City affronte les Urawa Reds en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Côté japonais, une tête connue : Alexander Scholz.

Le nom d'Alexander Scholz (31 ans) rappellera de bons souvenirs aux amateurs du football belge. L'ancien joueur de Lokeren, du Standard et du Club de Bruges était un personnage très apprécié au sein de notre Jupiler Pro League. Un personnage très atypique, surtout.

Après avoir explosé à Lokeren, Scholz signait au Standard de Liège, où il allait devenir un bien surprenant capitaine. Surprenant, car le Danois a toujours eu cette aura d'intello qui collait plutôt à un club comme le RSC Anderlecht (où il avait été cité). Peu enclin aux explosions d'émotion, aux cris de rage, aux grands gestes, Scholz est un gars calme : peut-être ce qu'il fallait pour "gérer" le chaudron de Sclessin.

Le philosophe du Standard

Alexander Scholz était le genre de joueur capable, à 18 ans, de mettre sa prometteuse carrière en pause pour courir les routes du monde. Pas de plages de Dubaï ou de bling-bling de Miami pour le Danois : plutôt l'Afrique, l'Islande (où il joue de 2012 à 2013 avant de signer à Lokeren), l'Asie. Même une fois devenu footballeur professionnel et pilier de Pro League, les vacances de Scholz se feront en camping-car sur les routes d'Europe.

Rien de surprenant donc de voir le fantasque défenseur, après un passage au pays (à Midtjylland), opter pour une destination exotique, mais aussi réputée pour sa vie tranquille et ses paysages splendides : le Japon. À la découverte d'une autre culture, Alexander Scholz signe aux Urawa Reds en 2021. Il y est depuis dans la forme de sa vie.

En 119 rencontres avec Urawa, Scholz s'est découvert un nouveau rôle : celui de buteur, ayant inscrit 19 buts toutes compétitions confondues. Cette année, l'ancien Rouche en est à 11 buts ; à titre de comparaison, il n'en avait inscrit que 3 en Belgique (2 à Lokeren, un au Standard) ! De quoi en faire un élément décisif dans la campagne des Reds en Champions League asiatique, remportée par Urawa.

Face à Jérémy Doku et Kevin De Bruyne

Et cette semaine, Alexander Scholz va donc se dresser sur la route... de Manchester City, en Coupe du Monde des Clubs. L'adversaire le plus prestigieux de sa carrière, après la victoire en quart de finale face au Club Leon (0-1) lors de laquelle il était naturellement titulaire dans l'axe de la défense. Face à Jérémy Doku et, peut-être, Kevin De Bruyne qui se rapproche d'un retour, il aura fort à faire. Mais on connaît le joueur : pour lui, tout cela ne sera qu'une expérience de plus dans une carrière atypique... et menée de main de maître.