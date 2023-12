Hein Vanhaezebrouck critique à nouveau l'arbitrage et revient sur ses déclarations polémiques sur le Club de Bruges

Hein Vanhaezebrouck est un personnage au caractère bien trempé. Le coach de La Gantoise ne manque jamais une occasion de donner son avis - souvent virulent - sur l'arbitrage en Belgique.

Dimanche dernier, La Gantoise s'est vue refuser un penalty face au Club de Bruges. Bertrand Layec, directeur du Professional Referee Department, avait donné une justification. Selon lui, le penalty aurait pu être accordé par l'arbitre, mais la phase en question ne nécessitait pas l'intervention du VAR. Il avait également expliqué que le VAR avait commis une erreur en oubliant de vérifier un hors-jeu d'Igor Thiago sur la phase qui a amené le premier penalty, transformé par le Club de Bruges.

De quoi donner du grain à moudre à Hein Vanhaezebrouck, qui ne s'est évidemment pas privé de quelques déclarations en conférence de presse sur le sujet de l'arbitrage en Belgique.

Hein Vanhaezebrouck et l'arbitrage, une grande histoire d'amour...

"Nous avons vu la réaction du département des arbitres : ils s'attendaient à ce que Lardot désigne un penalty, mais la VAR n'était pas censée le signaler. C'est alors que vient la misère, tant du côté des supporters que des entraîneurs. On ne fait qu'élargir la zone grise. Si le VAR faisait venir l'arbitre à l'écran à chaque fois, et que la décision finale revenait à l'arbitre, on n'entendrait plus personne."

"Ces règles stipulent qu'il n'y a pas de penalty s'il n'y a qu'un seul bras ou une seule main, ce qui n'est ni logique ni réaliste. Il suffit de voir comment Mechele tire Cuypers vers le bas. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit entre-temps que Mechele lui-même avait admis qu'il s'agissait d'un penalty. Non, je ne comprends vraiment pas, parce que de cette façon, ils ne font qu'élargir la zone grise."

Le coach de La Gantoise est également revenu sur ses déclarations après la rencontre. Il avait estimé "ne pas être surpris" par le premier penalty accordé au Club de Bruges. "J'ai seulement dit que l'on pouvait toujours s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de décision, s'il y avait un doute contre le Club de Bruges. Je l'ai également constaté avec d'autres clubs. S'ils se plaignent, ils ne siffleront pas en leur faveur, mais si c'est discutable, ils ne le feront pas. C'était aussi le cas avec Saint-Trond, par exemple. Cela n'a rien à voir avec le club en question. Mais on ne peut pas ignorer que le public de Bruges et la pression qu'il exerce jouent un rôle très important. Ce n'est pas la première fois. Il suffit de remonter à un match en arrière..."