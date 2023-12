John Textor envoie un message véhément à la Super League

La nouvelle a secoué le monde du football ce jeudi : la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que l'UEFA et la FIFA ne pouvaient pas interdire la création de la Super League.

Les conséquences dans le monde du football pourraient être considérables, changeant la face de ce sport : les compétitions seraient remplacées par des ligues de clubs, qui remplaceraient les compétitions de l'UEFA.

De très grands clubs d'Europe sont/seraient favorables à ce nouveau format. Mais aussi, le Sporting d'Anderlecht, qui a répondu à ces rumeurs dernièrement.

En France, la nouvelle a également fait grand bruit. L'Olympique Lyonnais, club chapeauté par le président du RWDM John Textor, a réagi. Sa position ? S'opposer formellement à la création d'une Super League.

"Après avoir pris connaissance de la décision de la CJUE, l’Olympique Lyonnais tient à affirmer et apporter tout son soutien sans réserve à l’ECA, l’UEFA et la FIFA. L’Olympique Lyonnais exprime son attachement le plus fort à la solidarité, l’équité, la méritocratie et l’ouverture, seules garanties d’un sport juste et populaire", explique le communiqué du club rhodanien.