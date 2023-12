Hein Vanhaezebrouck n'a pas digéré son départ anticipé d'Anderlecht : "S'ils terminaient deuxièmes aujourd'hui, ils feraient la fête toute la semaine"

L'entraîneur de La Gantoise est revenu sur sa période sur le banc du Sporting d'Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck a été confronté à des circonstances spéciales dans la capitale.

Entre octobre 2017 et décembre 2018, Hein Vanhaezebrouck était assis sur le banc sur le banc du Sporting d'Anderlecht. Le T1 de La Gantoise est revenu sur cette période, dans le podcast du Nieuwsblad en compagnie de Franky Van der Elst.

"En janvier, on nous avait promis une sérieuse injection de qualité. On devait recruter un attaquant, Aleksandar Mitrovic. Mais un mois plus tard, le club est repris par Marc Coucke et tout le monde décide de changer d'avis."

Vanhaezebrouck poursuit, et revient sur son départ de la capitale. "Cette année-là, ma première saison à Anderlecht, on termine deuxièmes. Et tout le monde dit que j'ai échoué. Mais si Anderlecht devait terminer deuxième cette année, ils feraient la fête toute la semaine" a conclu l'entraîneur de La Gantoise, qui n'a visiblement pas totalement digéré son départ anticipé.