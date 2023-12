Cet ancien du Standard retrouve un club surprenant

Collins Fai était sans club depuis juillet dernier et la fin de son contrat en Arabie Saoudite. Six mois plus tard , il rebondit dans un club surprenant.

Collins Fai (31 ans) était sans club depuis l'été dernier et la fin de son contrat à Al-Tai, en Arabie Saoudite. Le latéral camerounais a désormais retrouvé un employeur. Fai s'est engagé avec le club de Radnick Nis, en D1 serbe, actuellement avant-dernier du championnat, jusqu'en fin de saison. Un nouveau défi pour l'ancien du Standard, qui avait disputé 34 matchs et distribué 6 passés décisives en Arabie Saoudite. Un latéral apprécié au Standard Collins Fai, international camerounais à 56 reprises, a porté les couleurs du Standard de Liège de 2015 à 2021. Apprécié de Sclessin pour son caractère flamboyant et son jeu spectaculaire, il a aussi su faire s'arracher les cheveux aux supporters par son irrégularité. Fai a toutefois cumulé 162 matchs et 22 passes décisives pour les Rouches.