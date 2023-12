Grosse surprise dans la sélection du Sporting d'Anderlecht

Brian Riemer a révélé ce matin la sélection qui affrontera le Cercle de Bruges pour finir l'année 2023. Et un jeune des Futures a droit à un beau cadeau de Noël !

On le savait déjà : pas trace, dans la sélection du RSC Anderlecht, de Jan Vertonghen. Présent dans le groupe face à Genk samedi dernier mais finalement indisponible, le capitaine des Mauves n'est pas remis. Sa blessure est plus grave que prévu et Vertonghen pourrait même manquer les premiers matchs de l'année 2024.

Mais du côté des présences, il y a quelques bonnes surprises, à commencer par le retour prévu de Thorgan Hazard. Le Diable Rouge était déjà remis de sa blessure samedi dernier, mais était malade et donc laissé au repos. Nilson Angulo n'en fait pour autant pas les frais, restant dans le groupe, dont est toujours écarté Benito Raman.

Mais la grosse surprise, c'est bien la présence de Robbie Ure (19 ans), le jeune attaquant irlandais du RSCA Futures. Auteur d'une excellente saison jusqu'ici en U23, Ure est repris pour la première fois par Brian Riemer, qui l'encourage alors qu'une prolongation de contrat va devoir être discutée en début d'année prochaine.

La sélection du RSCA :

Schmeichel-Dupé-Coosemans

Sardella-Patris-Debast-Augustinsson

Leoni-Rits-Delaney-Ashimeru-Arnstad-Verschaeren-Hazard

Ure-Dolberg-Vazquez-Angulo-Stroeykens-Dreyer