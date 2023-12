Officiel : un ancien Anderlecht se relance dans le club de Philippe Clement

Cela ne faisait plus vraiment de doute, depuis qu'un certain Fabrizio Romano l'avait annoncé : Fabio Silva (21 ans) a officiellement signé aux Glasgow Rangers. Le club écossais l'a annoncé ce jeudi soir.

Passé en prêt la saison dernière au RSC Anderlecht, le jeune attaquant portugais avait ensuite évolué au PSV Eindhoven. De retour cette saison à Wolverhampton, il n'est apparu qu'à 10 reprises toutes compétitions confondues.

Silva été prêté jusqu'à la fin de la saison. Selon Fabrizio Romano, le prêt ne comporte pas d'option d'achat. Il sera entraîné par le Belge Philippe Clement. Il jouera aux côtés de Nicolas Raskin (ex-Standard) et Cyriel Dessers (ex-Genk).

📝 #RangersFC are today delighted to announce the loan signing of @Silva_Fabio from @Wolves to the end of the season, subject to international clearance.



All the info 👇