Saint-Trond (aussi) râle sur le VAR : "Qu'est-ce qu'ils font derrière cet écran ? Incompréhensible"

Le Standard s'en est sorti d'extrême justesse sur un penalty de dernière minute face à STVV. Et les Trudonnaires ne sont vraiment pas contents.

À chaque match sa polémique ces dernières semaines - on pourrait presque dire ces derniers mois - en Jupiler Pro League. Le triste match entre le Standard et Saint-Trond n'y a pas échappé. Les Canaris menaient jusqu'à l'ultime minute de jeu, quand Wolke Janssens a touché le ballon du bras et provoqué un penalty. Côté STVV, on estime que Janssens a été gêné par Aiden O'Neill, qui l'a poussé et forcé à toucher la balle de la main.

Matte Smets, à la base de l'action sur un dégagement manqué, reconnaît tout de même ses torts. "J'aurais dû dégager le ballon différemment, sur le côté plutôt que vers le haut. C'est facile à dire après coup, évidemment", regrette-t-il au micro du Belang Van Limburg.

Mais Janssens, lui, ne décolérait pas et remettait notamment en cause le rôle du VAR. "Que font-ils derrière cet écran ? Ils ont quand même bien dû voir que j'avais été poussé, non?" s'interroge le défenseur trudonnaire. "C'est tout bonnement incompréhensible". L'arbitrage belge ne passera pas de bonnes fêtes de fin d'année, c'est une certitude...