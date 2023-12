Le gros coup de Philippe Clement : "C'était mon premier choix parce que je veux gagner des titres"

Les Rangers, l'équipe de Philippe Clement, ont réussi à faire venir Fabio Silva. L'ancien joueur d'Anderlecht est prêté pour six mois.

Philippe Clement signe un attaquant supplémentaire au Rangers FC avec Fabio Silva. Le Portugais, qui a joué à Anderlecht, est loué pour le reste de la saison par le club anglais de Wolverhampton.

Il n'y a joué que huit matches avec un seul but à la clé. Le prêt ne prévoit pas d'option d'achat. Silva aurait lui-même choisi l'équipe de Philippe Clement.

Silva arrive avant le début officiel du mercato

"Tout le monde sait que j'avais d'autres options et d'autres clubs, mais quand j'ai vu l'option des Rangers, j'étais très heureux", a déclaré Silva sur le site des Rangers. "C'était immédiatement mon premier choix parce que je veux gagner des titres, jouer dans de grands clubs, ressentir la pression et jouer dans de grands championnats."

L'accord est annoncé particulièrement tôt, car le marché des transferts n'est pas encore ouvert. "J'ai essayé d'être ici le plus tôt possible parce que je pense qu'il est important de voir les tactiques, de comprendre la dynamique de l'équipe et ce que l'entraîneur attend de moi."