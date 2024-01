Anderlecht part en stage sans un transfert estival, sur le départ, et sans un cadre, blessé

Le RSC Anderlecht entame son stage cette semaine à Tabarka, en Tunisie. Pour l'occasion, Brian Riemer sera privé de Francis Amuzu.

Comme nous vous le révélions en exclusivité à la veille de Noël déjà (lire ici), le Sporting d'Anderlecht résidera au sein de l'hôtel 5 étoiles La Cigale, à Tabarka. Les hommes de Brian Riemer y auront toutes les infrastructures nécessaires à la fois pour préparer la reprise et pour se détendre entre les sessions d'entraînement, du 5 au 14 janvier.

Le Nieuwsblad nous apprend ce jeudi que Brian Riemer partira en Tunisie ce vendredi avec un groupe presque au complet. Un seul cadre manquera à l'appel : Francis Amuzu, bientôt opéré et absent pour une durée encore indéterminée après sa pubalgie. Majeed Ashimeru et Amadou Diawara, eux, participent à la CAN avec le Ghana et la Guinée.

Justin Lonwijk peut partir

Côté transferts hivernaux, un seul absent : Justin Lonwijk. Le médian néerlandais n'a pas eu voix au chapitre ces derniers mois, et peut se trouver un nouveau port d'attache dès cet hiver. Alexis Flips pourrait bien être de la partie le temps que sa situation soit réglée avec le Stade de Reims.

On ignore encore quels joueurs des Futures iront en stage, mais il y a fort à parier que Tristan Degreef, Lucas Lissens, Amando Lapage voire même Robbie Ure, récemment appelé en A, soient présents.