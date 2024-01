Alexander Blessin et l'Union peuvent se faire du souci avant d'affronter Anderlecht

L'Union SG débutera sa deuxième partie de saison dans deux petites semaines avec la réception du RSC Anderlecht en Coupe de Belgique. Le coach unioniste, Alexander Blessin, devra composer sans...plus de la moitié de son équipe-type.

La liste des absents à l'Union pour cette rencontre est en effet impressionnante. Anthony Moris, Charles Vanhoutte et Loïc Lapoussin sont suspendus ; Koki Machida est sélectionné pour la Coupe d'Asie avec le Japon ; Mohamed Amoura et Lazare Amani participeront à la Coupe d'Afrique avec l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Cela fait donc...6 titulaires habituels.

Un gros manque d'expérience

Joachim Imbrechts, qui était également dans les buts lors des deux derniers matches de Coupe, sera sans doute le remplaçant de Moris. Le jeune homme de 22 ans compte exactement trois matches au plus haut niveau sur son CV.

En défense, Fedde Leysen est le remplaçant de Machida, mais l'ancien du PSV est blessé. Blessin peut aussi jouer avec Ross Sykes, mais une défense à 3 n'est pas idéale.

Au milieu de terrain, le nom du remplaçant de Vanhoutte est clair : Noah Sadiki. Le jeune joueur a fait de réels progrès et voudra se montrer face à son ancien club. Ensuite, Lazare sera sans doute supléé par Mathias Rasmussen. Le Norvégien a lui aussi progressé depuis son arrivée à l'USG.

Amoura, irremplaçable

A la position de Lapoussin, Casper Terho devra jouer sur son pied gauche et n'affiche pas les mêmes garanties - tant offensives que défensives - que Lapoussin. Le Finlandais, auteur jusqu'ici d'une saison très décevante, aura beaucoup à jouer face aux Mauves.

En attaque, Blessin devra composer son 11 de base sans le pourtant indispensable Mohamed Amoura. Son entente avec Gustaf Nilsson fait des merveilles. Blessin le remplacera sans doute par Denis Eckert Ayensa, qui a bien des difficultés à revenir dans le coup depuis sa blessure.