🎥 Premier jour en stage pour Anderlecht : de l'exercice, et le duo Schmeichel-Dupé mis en évidence

Anderlecht a atterri √† Tabarka ce vendredi et s'est entra√ģn√© dans la foul√©e pour la premi√®re fois. Une s√©ance l√©g√®re √©tait au programme.

Sur la chaîne de streaming officielle du RSC Anderlecht, Mauve TV, le club bruxellois a posté une vidéo d'un quart d'heure récapitulant le premier jour de stage à Tabarka, en Tunisie. Les Mauves sont arrivés ce vendredi à l'Hôtel Spa La Cigale, que nous vous présentions en avant-première ici. Brian Riemer a dirigé une séance d'entraînement légère dans l'après-midi.

Dans cette vidéo, on peut voir un groupe anderlechtois souriant, y compris dans le chef de certains joueurs présentés comme sur une voie de garage tels que Justin Lonwijk et Alexis Flips. Théo Leoni et Jan Vertonghen, deux des leaders du vestiaire, sont également vus en pleine discussion... sur leur coiffure respective. "Toi, tu peux faire 25 têtes par match, tu termines avec la même", rigole Leoni.

Schmeichel et Dupé souriants

La majeure partie de la vidéo montre les joueurs à l'entraînement sous un ciel moins clément que prévu. Anderlecht espérait aller chercher une vingtaine de degrés, il n'en faisait que 13 ce vendredi, et les nuages étaient de sortie. "Tu te moquais de moi avec mon sous-maillot, mais je suis bien content de l'avoir mis", lance Amando Lapage à un coéquipier.

La caméra passe plusieurs minutes à filmer les gardiens de but, avec un focus sur Maxime Dupé. Certainement pas innocent après les polémiques liées à l'arrivée de Kasper Schmeichel. Les deux gardiens sont vus souriants et aucune tension n'a l'air de s'être installée entre eux. Riemer, lui, explique : "L'objectif de cette première séance d'entraînement est que vous vous sentiez tous bien, pour évacuer le voyage de votre organisme. Afin que demain, nous ayons un groupe au complet". Toros, petits matchs et jeux complètent le programme, sous les rires et plaisanteries du noyau.