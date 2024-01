Les 26 Standardmen partis en stage : un transfert estival est absent !

Le Standard est parti pour Marbella ce samedi, avec son nouvel entraîneur Ivan Leko. Vingt-six joueurs sont de la partie, mais un transfert estival manque à l'appel : Isaac Hayden.

Cette semaine, le Standard a fièrement présenté l'entraîneur qui va devoir redresser la barre Rouche : Ivan Leko. Le Croate a donné une conférence de presse ce vendredi, lors de laquelle il a notamment promis que le Standard "ferait mieux en 2024" (lire ici). Toute la conférence de presse, à laquelle nous étions présent, est à retrouver sur Walfoot.be.

Ce samedi, très tôt dans la matinée, le Standard s'est envolé pour Marbella. Ivan Leko a emmené 26 joueurs avec lui. Un seul joueur manquera le stage pour cause de Coupe d'Asie : Aiden O'Neill, sélectionné par l'Australie. Kamal Sowah, Moussa Djenepo, Merveille Bokadi ou encore Hayao Kawabe restent à quai, non-repris par leurs sélections respectives pour la CAN et la Coupe d'Asie.

Mais Leko déplore tout de même une absence : celle d'Isaac Hayden. Le milieu de terrain anglais est absent "pour raisons privées", rapporte La Dernière Heure. Le Standard est actuellement en négociations avec Newcastle United pour mettre un terme à son prêt en bord de Meuse.

Le groupe liégeois au complet :