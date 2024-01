Penaltygate : Genk réagit à la décision du Professional Referee Department

Grande nouvelle dans le Penaltygate entre Anderlecht - Genk : le Professional Referee Department, qui a jugé de l'affaire, a décidé que le match ne devait pas être rejoué.

Une décision qui ne fait évidemment pas les affaires de Genk, qui a perdu le match sur le score de 2-1 et espérait un replay. Il n'en est finalement rien.

Suite à cette annonce, Genk a réagi dans la foulée via ses canaux officiels. "Le Bureau d'arbitrage de l'Union Belge a déclaré la plainte du KRC Genk, suite au match entre le RSC Anderlecht et le KRC Genk, recevable mais non fondé."

Le club a annoncé vouloir "ne pas rentrer dans les détails", mais va "étudier en interne les prochaines étapes possibles". Un recours au BAS (Tribunal Arbitral Belge pour le Sport) est donc possible.