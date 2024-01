"Plus d'argent, une meilleure équipe" : Ronny Deila ne regrette pas son départ du Standard

Ronny Deila a quitté le Standard pour le Club de Bruges l'été passé. Le Norvégien a trouvé ce qu'il cherchait chez les Blauw en Zwart.

Pour ses premiers bois sur le banc du Club de Bruges, Ronny Deila aura connu des hauts et des bas. De quoi lui faire prendre conscience de la pression qui règne autour de l'équipe. Interrogé sur cette pression, l'entraîneur l'a comparé avec celle vécue au Standard : "C'est assez similaire. Seulement, il y a plus d’argent au Club de Bruges et il y a une meilleure équipe. Les attentes sont beaucoup plus élevées".

Un discours qui ne plaira pas aux supporters rouches. Son aventure à Liège derrière lui, Deila est heureux à Bruges : "C'est magnifique, tout est organisé de 8h du matin jusqu'à la fin de la journée. Les attentes sont grandes, c’est aussi la raison pour laquelle Efrain Juarez (son assistant) et moi sommes venus" explique-t-il au Laatste Nieuws

Ronny Deila veut se donner les moyens de ses ambitions : "Vous ne voyagez pas partout dans le monde pour finir second. Si vous me demandez ce que je souhaite pour la nouvelle année... Je rêve vraiment de gagner quelque chose avec le Club de Bruges. C’est même mon grand rêve. Je veux aussi que tout le monde exprime ce souhait".