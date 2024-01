Le cas Maxime Dupé : Brian Riemer fait le point sur la situation du n°2 d'Anderlecht

Ce mercredi, en Croky Cup, Maxime Dupé sera titulaire entre les perches du Sporting d'Anderlecht. De quoi lui mettre du baume au coeur, mais pas le convaincre de rester ?

L'ambiance est au beau fixe au RSC Anderlecht, mais il y en a un qui n'a pas vraiment le sourire : Maxime Dupé. Le gardien de but était arrivé l'été dernier avec la certitude d'être titulaire, mais a vu débarquer Kasper Schmeichel en toute fin de mercato. Rapidement, il est passé n°2, et n'est naturellement pas ravi. Jesper Fredberg a déjà évoqué cette situation lors du stage hivernal d'Anderlecht (lire ici); ce mardi, en conférence de presse, Brian Riemer en a également parlé.

"Maxime est heureux d'être à Anderlecht, mais cela étant dit... Bien sûr, il veut jouer. Ce n'est pas comme s'il voulait désespérément partir car, comme je le disais, il y a aussi du positif", nuance d'abord l'entraîneur du Sporting avec son optimisme habituel. Dupé est resté très pro durant cette période difficile, et sera donc récompensé en quart de finale. "Nous espérons une victoire, ce qui signifierait plus de temps de jeu pour lui".

Un départ de Maxime Dupé reste possible

Mais le RSCA ne mettra pas forcément de bâtons dans les roues à son gardien réserviste si une opportunité se présentait. "Le mercato est ouvert. Nous avons un dialogue très positif avec lui et son agent concernant la situation. Si je vous disais qu'il n'a aucune envie de partir, ce serait un mensonge", concède Riemer avec honnêteté. "Ce n'est pas une situation idéale pour Max. Jusqu'ici, nous ne pouvions rien y faire, mais maintenant, tout est possible".

Anderlecht préférerait conserver Dupé, car l'arrivée de Schmeichel était aussi liée au fait que les doublures (Coosemans et Vercauteren) n'étaient pas très fiables. "Est-il possible que Maxime ne soit plus avec nous le 1er février ? Oui. Mais est-il possible qu'il soit toujours là ? Oui, aussi. Bien sûr, la situation est différente de ce qu'il espérait", sait bien Brian Riemer. "Nous écoutons toujours les joueurs, et la discussion avec Maxime est très positive".

En attendant, Maxime Dupé jouera gros ce mercredi contre l'Union Saint-Gilloise. Pour sa crédibilité dans la lutte pour le poste de n°1, mais aussi et surtout parce qu'en cas d'élimination, il sera cantonné définitivement au banc, sauf blessure ou suspension de Schmeichel. Et si, au final, le résultat de demain conditionnait donc son choix de rester ou pas ?