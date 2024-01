Kasper Schmeichel devra faire attention : il est désormais face à une vraie concurrence

Kasper Schmeichel n'a de nouveau pas convaincu face à l'Union. Le gardien a mis son équipe en danger à plusieurs reprises. Malgré le départ de Dupé, il devrait bien commencer à s'inquiéter un peu pour sa place...

La compétition avec Dupé n'en a jamais vraiment été une. Le gardien Français a été mis sur la touche dès qu'il a pu. Mais entre-temps, Schmeichel n'a pas joué un seul match vraiment convaincant, sauf à l'Antwerp. Les supporters commencent à perdre patience.

Déjà fautif sur une relance face à OHL, il a failli offrir un but à l'Union ce jeudi sur une passe incroyablement nonchalante. A 37 ans, il est évident que l'ancien gardien de Leicester n'a plus toutes ses capacités d'antan.

Schmeichel ne sera sûrement plus là la saison prochaine à Anderlecht

Même chez les patrons danois du RSCA, on commence doucement mais sûrement à s'en rendre compte. Bien sûr, il est difficile de désavouer l'un de ses compatriotes les plus connus et à l'un des plus gros palmarès, mais il ne faut pas perdre de vue quelque chose de très important : au vu de son âge et de ses performances, il y a très peu de chances (voire aucune) que Schmeichel ne signe un nouveau contrat à Anderlecht.

Mads Kikkenborg, enfin une vraie concurrence

Si Mads Kikkenborg - officialisé aujourd'hui - a été recruté, c'est tout sauf un hasard. Les Mauves veulent un gardien capable de devenir titulaire la saison prochaine...et pourquoi pas dès maintenant ?

Kikkenborg, 24 ans, coche ici toutes les cases concernant le nouveau profil de gardien recherché par Anderlecht. Le voilà au Lotto Park avec la ferme intention de s'imposer. Une façon également de faire comprendre à Schmeichel qu'il n'est pas inamovible.

Le Danois semble en tout cas déjà déterminé à faire ses armes. Ce jeudi, on l'a vu s'entraîner directement après le match contre Anderlecht. Pour Schmeichel, les prochains matchs risquent d'être décisifs...