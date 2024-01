L'Union annonce deux grands retours face à Anderlecht...et fait une erreur remarquable

L'Union SG se déplace ce dimanche (18h30) sur le terrain du RSC Anderlecht. Un derby de Bruxelles bouillant, pour lequel les Unionistes récupèrent un joueur très important.

L'Union SG récupère Cameron Puertas pour le match contre Anderlecht. Le retour de l'Hispano-Suisse, métronome de l'équipe saint-gilloise cette saison, a été annoncé lors de la publication du groupe retenu par Alexander Blessin. Puertas s'était blessé dimanche dernier face à STVV et n'avait pas joué face à Anderlecht jeudi dernier en Coupe. De plus, le meilleur buteur du club, Mohamed Amoura, est de retour de la CAN avec l'Algérie.

L'Union a également commis une petite erreur dans la sélection, où Koki Machida figurait parmi les défenseurs.Or, le Japonoais est toujours présent à la Coupe d'Asie des Nations.

Machida ne sera donc certainement pas là pour le derby de ce dimanche soir. La défense - comme jeudi dernier - sera composée de Mac Allister, Burgess et Sykes. Il n'y a plus de solution de rechange, Fedde Leysen s'étant blessé jeudi.