Le témoignage poignant d'Andy Kawaya (ex-Anderlecht), qui revient sur sa fin de carrière prématurée : "Je ne voulais pas finir en fauteuil roulant"

Andy Kawaya a déjà mis fin à sa carrière de footballeur professionnel, à seulement 27 ans. L'ancien espoir d'Anderlecht était promis à un grand avenir, mais a été stoppé à cause des blessures.

En fin de mois de décembre, nous vous révélions qu'un ancien grand espoir du centre de formation du Sporting d'Anderlecht, Andy Kawaya, venait déjà de ranger définitivement les crampons, à l'âge de 27 ans.

Dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure, celui qui a disputé 45 minutes du partage à Arsenal (3-3) lors de l'édition 2014-2015 de la Ligue des Champions est revenu sur ce choix difficile.

© photonews

"Il faut savoir que j'ai été opéré du dos en mai 2021, après avoir souffert d'une hernie pendant dix mois. Après l'opération, je suis revenu trop vite, ce qui a empêché mon corps de se stabiliser correctement."

"En août dernier, j'ai fait une rechute alors que je m'entraînais avec Lugo, en deuxième division espagnole. Après l'entraînement, j'ai fait une sieste à l'hôtel et quand je me suis réveillé, je ne sentais plus ma jambe. J'ai tout de suite décidé d'arrêter parce que je savais que c'était sérieux. Rejouer au football, c'était prendre le risque de me retrouver dans un fauteuil roulant, et je ne voulais pas prendre ce risque."

Andy Kawaya a subi cinq opérations

Ce n'était pas la seule blessure qui le hantait. "J'ai subi trois opérations à la jambe et deux autres au dos, la dernière opération ayant eu lieu en octobre de l'année dernière. On m'a mis cinq vis dans le dos."

"Je vais beaucoup mieux, même si je ne sais pas encore courir. Depuis ma naissance, mon dos est sujet à des lésions à cause d'une malformation. Quand je me suis cassé la jambe en 2016, les problèmes physiques ont vraiment commencé. J'avais une carrière avant et une carrière après cette blessure" a conclu l'ancien ailier gauche dans ce témoignage poignant.