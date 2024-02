Un tirage spécial pour Domenico Tedesco : "Ma famille devra supporter la Belgique"

Domenico Tedesco va avoir droit à un mini-derby personnel lors des matchs de Nations League. Le sélectionneur affrontera l'Italie, pays d'une partie de sa famille, pour la première fois.

Le tirage n'a pas épargné la Belgique, qui a été versée dans le "groupe de la mort" pour la Ligue des Nations. Italie, Belgique, France : difficile d'imaginer pire tirage. "Pire... ou meilleur, cela dépend ce que vous attendez. Et je crois que ce qu'on attend, c'est d'affronter les meilleurs adversaires possibles. On savait que ce serait difficile de toute façon vu les options et je dois dire que je suis content", assure Domenico Tedesco au micro de Het Laatste Nieuws.

"L'ambition sera de toute façon toujours de gagner. La Belgique veut gagner, peu importe contre qui. Ce sera aussi une belle occasion de voir où nous en sommes après l'Euro", ajoute le sélectionneur des Diables Rouges. "La France, que ce soit sur le terrain ou sur le banc, c'est très fort, on le sait, mais c'est un beau challenge".

La famille de Tedesco sera pour la Belgique

L'Italie, bien sûr, sera un adversaire spécial pour Tedesco, né en Calabre. "J'étais très heureux de les tirer, oui", reconnaît-il. "Ce sera spécial, car je suis Italien, j'ai de la famille là-bas qui supporte la Squadra... Mais qui devra supporter "ma" Belgique ce jour-là. Et je vous assure qu'ils le feront".

Concernant Israël, que les Diables n'affronteront certainement pas "chez eux" (lire ici), Domenico Tedesco restait diplomate : "Ce sera un match particulier vu le contexte, mais ce n'est pas à moi de commenter cela. On se concentre sur le football, c'est la beauté du sport, le reste n'est pas entre mes mains".