Le calendrier des Diables Rouges en Nations League est connu !

Le tirage au sort de la Nations League 2024 a eu lieu ce jeudi soir. La Belgique a hérité d'un énorme groupe avec la France, l'Italie et Israël.

Ce jeudi soir, tous les yeux étaient rivés sur le tirage au sort de la Nations League 2024-2025 et si on s'attendait à du très lourd pour la Belgique, c'est désormais acté.

Les Diables Rouges devront se défaire de la France, de l'Italie et d'Israël pour espérer passer à la phase suivante de la compétition. Au lendemain de ce tirage au sort, les dates des matchs restaient encore approximatives mais seraient désormais connues.

En effet, Le Soir a révélé le calendrier complet des Diables Rouges dans cette phase de groupes. Ainsi, le premier match aura lieu à domicile face à Israël le 6 septembre prochain.

Place ensuite à deux déplacements : le premier en France (9 septembre) et le second en Italie (10 octobre). Deux équipes qui se rendront par la suite en Belgique à un mois d'écart puisque les Bleus joueront au Roi Baudouin le 14 octobre et la Squadra le 14 novembre.

Enfin, la phase de groupes se terminera pour les Diables par un match en déplacement face à Israël dont le stade doit encore être déterminé. Mais il semblerait qu'une option se dégage : à lire ici.