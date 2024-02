Une séparation douloureuse avec Anderlecht : "La cicatrice est encore trop fragile"

Pär Zetterberg était invité par le Sporting de Charleroi pour les 120 ans du club. Une invitation acceptée par le Suédois au contraire de celles du RSCA.

Après avoir joué plus de 300 matchs avec la vareuse du Sporting d'Anderlecht, Pär Zetterberg était revenu au club en tant qu'adjoint entre 2018 et 2020 lorsque Franky Vercauteren, Fred Rutten, Karim Belhocine et Hein Vanhaezebrouck ont défilé sur le banc des Mauves.

Mais après l'arrivée de Vincent Kompany, et pour des raisons financières, il a été remercié par le Sporting en mars 2020 et n'a plus remis les pieds du côté du Lotto Park depuis la fin de son aventure.

Zetterberg continue de suivre Anderlecht

Interrogé par Le Soir à ce sujet, il a expliqué qu'il ne reviendrait probablement pas directement au stade : "Le RSCA m’a invité à plusieurs reprises ces trois dernières années, mais j’ai préféré décliner l’invitation. La cicatrice est encore trop fragile. Sans rancune, mais je préfère être honnête avec tout le monde plutôt que de faire semblant".

Malgré cette petite tension, "Mister Z" continue de suivre les résultats d'un club avec lequel il a été champion de Belgique à dix reprises et il se dit même "heureux de voir qu'ils remontent la pente".

"Les résultats sont au rendez-vous. La prochaine étape, ce sera la manière. Mais ils reviennent de loin et il faut féliciter le club pour le boulot réalisé depuis l’été dernier", a-t-il conclu à ce sujet.