Kevin De Bruyne brillant, et pourtant... il n'était "pas encore au top" !

Kevin De Bruyne a encore été le grand monsieur de Manchester City ce mardi, pour le retour de la Champions League. Mais à l'en croire, il peut encore faire mieux !

Un but plein de malice à la 10e minute de jeu, et deux passes décisives : Kevin De Bruyne était encore une fois sur une autre planète ce mardi. Le meneur de jeu de Manchester City a retrouvé les terrains pour de bon voilà un mois, et enchaîne désormais les prestations trois étoiles. Après 4 assists en autant de matchs en Premier League, KDB a gardé le même rythme en Champions League.

Son but, notamment, a épaté tout le monde : "Je cherchais Erling Haaland mais il n'était pas libre. J'ai donc essayé de la placer au second poteau et ça a marché", résume-t-il au micro de Play Sports après la rencontre. "Ces 5-6 mois ont été longs, mais je suis content d'être de retour et de pouvoir aider l'équipe au mieux".

Pourtant, à l'en croire, De Bruyne peut encore... mieux faire. "Je crois que j'ai encore besoin de quelques matchs et de temps de jeu. Je n'avais pas joué 90 minutes depuis presque un an", souligne-t-il. "Mais je me sens bien et le niveau est plutôt bon, donc je suis content". Le Diable Rouge en est déjà à 7 passes décisives en 2024.