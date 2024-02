🎥 La nouvelle campagne originale de l'Union belge pour les supporters des Diables Rouges

Envie de littéralement donner de la voix pour les Diables Rouges et en compagnie de quelques unes des stars de l'équipe nationale ? C'est possible avec la dernière campagne de l'Union belge de football.

Ainsi, 1500 participants sont recherchés pour chanter l'hymne qui portera l'équipe nationale lors du grand rendez-vous allemand de l'été prochain avec Jan Vertonghen comme jury.

Dans un communiqué, Manu Leroy, directeur marketing et communication de l'Union belge, expliqué que la campagne #WirSchaffenDas est faite pour "rapprocher les joueurs et les supporters au cours de ces derniers mois".

"Soutenus par les supporters, les joueurs ont étalé leur grande forme, mais l’apothéose est attendue lors de l’Euro en Allemagne. Lors de cette phase finale, le soutien des supporters ne manquera pas non plus, car nous mettons les petits plats dans les grands afin de produire un grand hymne pour l’Euro", a-t-il ajouté.

Pour participer, rendez-vous sur le site www.wunderbar-band.be avec comme date limite pour les inscriptions : le 15 avril prochain.

Une vidéo originale est demandée avec votre plus belle voix et si vous êtes sélectionnés, le prochain rendez-vous sera à l’ING Arena de Bruxelles le 5 mai prochain.

Eins, zwei, drei! We are looking for a 500-member band in 4 categories. ūüé§ūüéłūü•Ā #WUNDERBAR pic.twitter.com/NyJwSkShCo