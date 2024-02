Luc Nilis a retrouvé Anderlecht : le RSCA Futures accroche un bon résultat au Patro Eisden

Entraîneur adjoint du Patro Eisden, l'ancien attaquant vedette du Sporting d'Anderlecht, Luc Nilis, retrouvait ses anciennes couleurs, ce dimanche. Partage entre les siens et le RSCA Futures, qui décroche un bon résultat.

Ce dimanche n'avait rien de commun pour Luc Nilis, qui retrouvait le club de son cœur. L'ancien buteur, désormais adjoint de Stijn Stijnen au Patro Eisden, affrontait le RSCA Futures, en Challenger Pro League.

Malgré une domination locale et près de 15 frappes au but (pour 3 cadrées, seulement), le Patro n'a jamais réussi à tromper Timon Vanhoutte, qui enchaîne dans les cages des U23 d'Anderlecht.

Le Patro Eisden et le RSCA Futures se quittent dos à dos

Partage final sur un score nul et vierge, 0-0, qui représente un bon résultat pour les Futures. Sixième, le Patro est la troisième force du plateau dans son stade et n'y a été battu qu'à trois reprises : par les concurrents au titre, le Beerschot et Zulte-Waregem, mais aussi par le RFC Liège, en début de saison.

Le RSCA Futures reste neuvième, huit longueurs derrière son adversaire du jour. Les jeunes anderlechtois comptent 11 points d'avance sur Seraing, premier relégable.