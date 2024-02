Un joueur assuré du onze à Anderlecht ? "Il m'a déjà dit qu'il n'aimait pas être remplacé, mais..."

Brian Riemer a-t-il des chouchous ? Difficile à dire, mais si nous devions parier sur l'un d'eux, ce serait certainement Anders Dreyer.

Anders Dreyer (25 ans) est un véritable mystère. Cette saison, le Danois est le joueur le plus décisif du RSC Anderlecht, avec déjà 14 buts et 5 assists en championnat. Un total très impressionnant mais malgré cela, Dreyer ne convainc que trop rarement dans le jeu. Son truc : jaillir de sa boîte, souvent en fin de match.

Brian Riemer va bientôt récupérer des options, notamment Francis Amuzu qui peut occuper le poste de Dreyer. Mais le Danois joue toujours tout, et même jusqu'au bout la plupart du temps. "Anders m'a déjà dit qu'il n'aimait pas être remplacé", souriait Riemer ce vendredi en conférence de presse. "La saison passée, il m'a dit "coach, je suis toujours décisif dans les dix dernières minutes, il faut me laisser sur le terrain". Mais c'est moi qui décide, bien sûr".

Et par le passé, Dreyer a déjà traîné la patte. "J'ai parfois fait l'erreur de le laisser un peu trop longtemps sur le terrain et il était cuit", reconnaît Brian Riemer. "Bien sûr, je le comprends car il notre meilleur buteur et veut le rester. Mais je dois garder tout le monde frais pour les Playoffs. Je lui ai déjà dit qu'il ne jouerait pas tout".