L'arbitrage belge a-t-il besoin d'un coup de balai ? Un ancien arbitre est très sévère

Il va y avoir du changement au sein de l'arbitrage belge. Bertrand Layec quitte ses fonctions, tandis que Peter Willems prend la tête du Département arbitral.

Après le tumulte des derniers mois, l'Union Belge a décidé d'apporter du changement au sein du Département arbitral. L'ex-arbitre Serge Gumienny a donné son avis à ce sujet, et il est sans concessions. "La réorganisation devra aller plus loin que de se séparer de Fandel et Layec", a-t-il déclaré au Belang van Limburg. "Willems doit faire table rase, car les personnes en place au sein du département des arbitres ont prouvé qu'ils n'étaient pas capables d'améliorer le niveau de notre arbitrage".

Willems, cependant, peut-il amener ce changement ? "Il faut donner une chance à tout le monde. Je suppose qu'il utilisera toute son expérience au sein du football (Willems était CEO d'OHL de 2019 à 2023, nda) pour réorganiser l'arbitrage. Mais techniquement, il n'améliorera pas les arbitres. Parce qu'il n'a jamais été un arbitre, il n'a pas le savoir-faire nécessaire", poursuit Gumienny.

Pour l'ancien arbitre, retraité depuis 2017, un peu de sang frais peut au moins permettre de donner un autre point de vue. "Une vision claire peut apporter de nouvelles perspectives et permettre une organisation différente et meilleure. Mais encore une fois : il ne va pas rendre l'arbitrage techniquement meilleur. Pour cela, il devra avoir les personnes qu'il faut à ses côtés. Ce sera le plus difficile".