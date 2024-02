Un Anderlechtois décisif comme jamais : "Cela va beaucoup m'aider mentalement"

Le jeune équatorien a délivré le Sporting d'Anderlecht dans un Topper tendu jusque dans les dernières minutes. Il a marqué son premier but de la saison.

Il fallait avoir le coeur bien solide ce dimanche si vous regardiez depuis le stade ou devant votre télévision le Topper. L'énorme affiche de ce Super Sunday n'a pas déçu et a vu le Sporting d'Anderlecht l'emporter dans les dernières minutes.

Le but de la victoire est tombé dans le temps additionnel après un changement gagnant de Brian Riemer. Ce dernier avait fait monter Nilson Angulo.

Angulo, un but en 24 minutes de jeu

L'Equatorien de 22 ans n'a mis que trois minutes à être décisif puisqu'il a tendu son pied sur une passe d'Anders Dreyer. Il s'agit là de son premier but de la saison alors qu'ils n'a disputé que 24 minutes en six rencontres.

Non-repris dans la sélection durant tout la première partie de la saison, il a grappillé quelques secondes face à Genk, OHL, l'Union, Gand ou encore Charleroi avant d'être jeté dans le bain face à Bruges dimanche soir.

"C’est génial d’inscrire mon premier but à Bruges et dans ces circonstances. Ce goal va me faire beaucoup de bien mentalement pour encore progresser. Cela pourrait encore me libérer davantage mais je sens déjà beacoup de soutien de la part de l’entraîneur et de mes coéquipiers depuis plusieurs mois", a déclaré le jeune joueur de 20 ans dans des propos rapportés par Le Soir.