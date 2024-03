Sinan Bolat et Westerlo prêts à enterrer Charleroi

Ce vendredi, Charleroi joue l'une de ses dernières cartes en déplacement à Westerlo. Mais les Campinois non plus ne sont pas encore sortis du pétrin, et veulent se donner de l'air.

Chaque match ressemble au match de la dernière chance pour le Sporting Charleroi ces dernières semaines, et celui-ci ne fait pas exception à la règle. En cas de bon résultat à Westerlo, les Zèbres peuvent sortir de la zone rouge, mais une défaite compliquerait clairement la tâche de Mazzù et ses troupes. Au contraire, à Westerlo, on respire un peu avec 4 points d'avance sur la zone de relégation. Mais les Campinois savent que tout peut aller très vite lors des 4 matchs restants. "C'est un match très important dans les deux équipes. Mais surtout pour nous, et nous le savons, car nous serons à la maison", déclare Sinan Bolat dans Le Soir. L'ancien gardien du Standard ne pense certainement plus, aujourd'hui, à la rivalité entre le club liégeois et le Sporting Charleroi. Mais une victoire du KVC Westerlo enfoncerait les Zèbres dans la crise, et pourrait être fatale à Felice Mazzù. "Nous connaissons la situation actuelle de Charleroi, et leurs faiblesses à l'extérieur. L'envie de gagner est énorme mais le stress ne nous envahit pas et je suis sûr que c'est pareil à Charleroi". Réponse dès ce soir.