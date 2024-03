Le RWDM dans le déni ? "Cette défaite ne signifie pas que nous sommes relégués"

Il ne reste que deux matchs dans cette phase classique et peu de chances pour le RWDM d'obtenir le maintien direct. Pourtant, on y croit encore à Molenbeek.

Battu sur le fil par Courtrai dimanche soir, le RWDM a enchaîné une nouvelle défaite en championnat alors qu'il ne reste plus beaucoup de matchs pour obtenir le maintien direct via les Europe Playoffs.

Avec actuellement un retard de cinq points sur Charleroi, qui est sorti de la zone rouge après sa victoire à Westerlo, les Molenbeekois vont devoir croire en un miracle lors des deux dernières journées.

Le RWDM doit croiser les doigts

En effet, le club doit signer un bilan de six sur six (alors qu'il n'a toujours pas gagné en 2024) face à Anderlecht et au Cercle Bruges en espérant que ses concurrents directs se cassent les dents (Charleroi doit encore jouer le Cercle Bruges et La Gantoise alors qu'Oud-Heverlee Louvain affronte le Club Bruges et Malines, NDLR).

Mais du côté du RWDM, on ne semble pas baisser les bras et on croit toujours à un maintien direct. "Mon analyse est simple. Nous avons laissé filer la victoire aujourd'hui. Nous sommes déçus, mais cette défaite ne signifie évidemment pas que nous sommes relégués. Il faut surtout continuer à travailler en groupe. J'ai confiance", a confié Bruno Irles, entraîneur du RWDM, après la rencontre.

Des mots forts de la part du nouvel entraîneur qui n'a pas forcément tort car le maintien est toujours possible via les Playdowns mais les prestations du RWDM ne rassurent pas à l'approche d'un long combat pour éviter la relégation...