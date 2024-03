Au Standard, on étudie les solutions pour retrouver une certaine stabilité

Prêtés, les deux attaquants verront leur contrat au Standard expirer en fin de saison. Pourtant, ils pourraient toujours bien former un duo à l'avant de la formation liégeoise la saison prochaine.

Venus du Hertha Berlin (pendant l'été) et de la Genoa (en janvier), Wilfried Kanga et Kelvin Yeboah verront leur contrat au Standard expirer à la fin de la saison.

Un nouveau chantier pour la direction liégeoise, qui va déjà devoir s'occuper d'un secteur défensif à reconstruire entièrement. Kostas Laifis, Merveille Bokadi et Zinho Vanheusden devraient effectivement quitter le navire cet été, sauf si le capitaine est une nouvelle fois prêté en bords de Meuse.

La direction du Standard aimerait donc de la stabilité, alors qu'Arnaud Bodart pourrait enfin faire ses valises en fin de saison et qu'au milieu de terrain, aussi, il y aura des départs et des ajustements.

© photonews

Kanga et Yeboah prêtés une nouvelle fois au Standard ?

L'idée est donc de conserver un duo prometteur en pointe, celui que forment Kanga et Yeboah. Une discussion qui a déjà eu lieu dans les bureaux du groupe 777, et qui n'est certainement pas abandonnée. L'Ivoirien intéressait d'autres clubs en Europe en janvier et aimerait-peut-être saisir l'opportunité, mais il ne serait également pas insensible à une deuxième saison à Sclessin.

Pour Kanga et Yeboah et comme pour tout le reste au Standard, le souci est financier. Les deux joueurs disposent d'un salaire trop difficilement supportable pour le Matricule 16, et l'option d'achat de l'Italien est fixée à 1.8 million d'euros.

Deux nouveaux prêts sont donc étudiés, mais il est encore trop tôt pour se projeter. Quoi qu'il en soit, la direction du Standard essaye de retrouver une certaine stabilité, ce qui ne fera de mal à personne dans les travées de Sclessin.