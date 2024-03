Comment Besnik Hasi a refusé...par deux fois un retour à Anderlecht : "Ce n'est qu'en travaillant avec quelqu'un qu'on découvre vraiment qui il est"

Besnik Hasi est l'entraîneur à succès de 2024. Il pourrait à nouveau retrouver Anderlecht s'il qualifie Malines pour les Playoffs 1.

Champion comme joueur et comme entraîneur avec Anderlecht, Besnik Hasi a eu deux fois l'opportunité de revenir à Saint-Guidon ces dernières années. Mais pas en tant que T1 : "J'ai eu plusieurs fois des discussions avec Anderlecht. Quand Vincent Kompany était encore là, et quand le club cherchait un directeur technique après le licenciement de Felice Mazzu" révèle-t-il au Laatste Nieuws.

Cependant, il n'était pas intéressé. "Je suis un entraîneur. Être sur le terrain chaque jour, c'est ce qui me rend heureux. Ma proposition était d'aider Anderlecht jusqu'à la fin de la saison, pas une minute de plus. Je voulais remettre l'équipe sur les rails et éventuellement chercher ensemble un nouvel entraîneur, mais cela ne s'est finalement pas concrétisé".

Travailler comme adjoint de Vincent Kompany aurait alors pu être une meilleure solution. Les deux hommes ont même été coéquipiers. "Je n'étais pas favorable à cette idée. Amis ou pas, quand on réunit deux personnalités...Regardez comment ça s'est passé avec Frank (Vercauteren, ndlr). Ça ne marche pas. 'Vince' avait une image idéale de Frank. Il l'avait eu comme entraîneur, mais ce n'est qu'en travaillant avec quelqu'un qu'on découvre vraiment qui il est".