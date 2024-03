Du changement en vue dans le staff d'Ivan Leko au Standard

Il y a des chantiers en place du côté du Standard en vue de la saison prochaine. Afin de satisfaire Ivan Leko, il faudra revoir le staff de l'équipe.

La fin de saison approche et le Standard va devoir se jouer de Genk pour assurer mathématiquement son maintien direct au sein de la Jupiler Pro League. Après cela, place aux Europe Playoffs.

En attendant, du côté de Sclessin, on est déjà en train de penser à l'avenir et donc à la saison prochaine. Durant sa dernière conférence de presse, Ivan Leko s'est montré ambitieux et se disait "impatient" à l'idée de travailler sur le futur du Standard (LIRE ICI).

Selon les informations de la Dernière Heure, des discussions ont déjà eu lieu entre le directeur sportif Fergal Harkin, le CEO Pierre Locht et le T1 des Rouches.

Un renforcement du staff pour Leko

Si les différents remaniements auront principalement lieu au sein du noyau des joueurs (prêts, fin de contrat), il devrait également y en avoir au niveau du staff.

En effet, comme le rappelle le quotidien, le technicien croate est arrivé seul en janvier et pourrait voir son staff renforcé par une ou deux personnes de confiance en vue de la prochaine saison. "Des remaniements auront bien lieu", confirme la Dernière Heure qui précise qu'on ne sait pas encore à quel poste exactement.