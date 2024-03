"Je suis impatient de construire le nouveau Standard"

Ivan Leko a presque réussi sa première mission sur le banc du Standard : faire éviter les play-downs aux Rouches. Désormais, le Croate veut aider le Matricule 16 à se reconstruire, mais sait qu'il faudra du temps.

Presque sorti de l'auberge depuis sa victoire contre La Gantoise le week-end dernier, le Standard disputera l'avant-dernière rencontre de sa phase classique à Genk, dimanche (13h30). La tension est un petit peu retombée sur les épaules des Rouches, mais Ivan Leko se force de laisser une certaine pression sur ses joueurs.

"Le stress reste gros, ça doit être le cas dans un grand club qui est dans la grosse m... On espère qu'on va pouvoir se baser sur une victoire pour être plus libre lors des prochains matchs. "La réalité est que cela prend du temps de construire quelque chose. On accepte la situation comme elle est en restant concentrés pour prendre le maximum de points" a déclaré le Croate en conférence de presse, ce vendredi.

Parfois, on se dit que l'ancien entraîneur de l'Antwerp et du Club de Bruges est fou d'être venu se mettre dans une telle situation. Pourtant, Ivan Leko ne semble pas avoir prévu de quitter le Standard de sitôt et se réjouit d'avoir d'autres ambitions la saison prochaine.

"Je suis impatient de reconstruire le nouveau Standard, jouer avec la confiance que l'on peut gagner tous les week-ends. Je me réjouis de travailler dur pour le nouveau Standard, mais ça ne ressemble pas à la situation actuelle. . En football, si tu veux rêver, il faut rêver grand. On rêve de grandes choses, mais la réalité n'est pas comme ça. C'est un long chemin, on a besoin de temps et de matchs" a conclu Ivan Leko.