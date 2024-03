Les jeunes d'Anderlecht cueillis à froid et battus par Zulte Waregem, qui sort de la crise

Le RSCA Futures a encaissé très rapidement face à Zulte Waregem, et n'est pas parvenu à revenir dans le match.

Le RSCA Futures recevait Zulte Waregem ce dimanche sur le coup de 13h30, au Stade Roi Baudouin. Un match crucial pour l'Essevee qui est loin d'avoir mis un terme à la crise qui couve : les Flandriens restaient sur une défaite aux Francs-Borains et un piètre nul face au SL 16.

Mais rapidement, Zulte Waregem va prendre les choses en mains, avec la collaboration d'une défense anderlechtoise bien trop passive. Amando Lapage, de retour après une nouvelle absence pour cause d'équipe A, est pris de vitesse par Alioune Ndour qui ouvre très vite le score (0-1, 2e).

© photonews

Cueillis à froid, les jeunes d'Anderlecht vont progressivement rentrer dans leur match. Angulo réussit quelques belles accélérations, Tajaouart s'infiltre bien malgré son déficit de gabarit. Antoine Colassin alerte De Wolf d'une belle frappe (22e). La plus grosse occasion sera pour le jeune Anas Tajaouart (18 ans), d'une volée au rebond (33e), mais le match ne s'emballe pas.

Le retour de Zinho Gano

Au retour des vestiaires, Angulo pense faire 1-1, mais est signalé hors-jeu (48e). Keisuke Goto s'offre un joli solo côté droit, sans succès non plus (57e). Côté Zulte Waregem, on assiste à un moment important dans cette fin de saison avec le retour à la compétition de Zinho Gano, revenu du purgatoire après 4 mois de mise à pied. Avant cela, il comptait 8 buts en 12 matchs, et Vincent Euvrard peut se demander où en serait Zulte si Gano était resté dans l'équipe.

Si l'ancien de Genk pèse immédiatement sur la défense, cela n'empêche pas Lapage d'offrir un superbe ballon de but à Nilson Angulo, qui ne peut trouver ni le cadre ni un équipier (72e). C'est encore l'Equatorien qui, après un joli dribble, trouve Devon Decorte. Mais le jeune milieu créatif de 17 ans ne peut conclure (82e).

Un ultime coup-franc splendide d'Amando Lapage force De Wolf à sortir l'arrêt du match (90e), et le RSCA Futures s'incline malgré une bonne fin de match. L'Essevee redresse un peu la tête, mais va devoir enchaîner...