L'Europe possible pour le Standard ? Le premier match des Play-Offs sera déjà décisif : "On ne peut jamais dire qu'il n'y a aucune chance"

Le Standard se rendra à La Gantoise lors de la première journée des Europe Play-Offs. Les Rouches pourraient se retrouver à quatre petites longueurs des Buffalos... ou être relégués à dix unités.

Quatre, sept, ou dix points. Voilà ce qui va séparer La Gantoise du Standard à l'issue de la première journée du sprint final. Les Rouches se rendront à la Ghelamco Arena pour une rencontre qui sera déjà décisive, face au favori de ces Europe Play-Offs.

"On connaît tous le football, c'est impossible de dire qu'il n'y a aucune chance. On a sept points de retard, on sait qu'on doit se concentrer sur les équipes devant nous. Il y aura de nombreuses étapes et nous venons de franchir la première" répondait Marlon Fossey à notre micro, samedi, après la victoire du Standard contre Eupen.

Si personne ne donne la moindre chance aux Liégeois de faire quelque chose dans ces Play-Offs 2, les Rouches ne vont certainement pas disputer dix rencontres amicales. L'Europe est le seul objectif possible, alors pourquoi ne pas le tenter ?

"On ne va pas jouer ces derniers matchs avec rien à gagner. On va se battre au maximum pour le ticket européen et pour les supporters. On ne veut pas se contenter de laisser aller la fin de saison" concluait l'Américain.

Balikwisha plus mesuré, mais il n'y a pas vraiment le choix

De son côté, William Balikwisha restait plus mesuré. Il sait qu'annoncer une ambition européenne, après une telle saison, ne serait pas raisonnable. D'autant que, par le passé, les supporters ont longtemps reproché des discours trop idéalistes à leur direction.

"Je ne vais rien vous promettre aujourd'hui, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. On prend match par match, comme ça, personne ne sera déçu. C'est une prudence, je protège aussi mon équipe. On ne veut pas trop se projeter et décevoir les gens."

Pas question donc de parler d'Europe pour le milieu de terrain. Même si le Standard va un petit peu mieux, a remporté ses trois derniers matchs à domicile en inscrivant huit buts lors des deux derniers, l'adversaire qui vient de tomber à Sclessin n'est "que" Eupen.

"Gagner donne de la confiance, mais il ne faut pas s'envoler. Avec tout le respect que j'ai pour eux, ça reste une victoire contre Eupen, qui est dans une situation difficile. On doit considérer cette victoire comme trois points pour bien entamer les Play-Offs, rien d'autre."

Une victoire peut tout relancer

Les discours ne sont donc pas vraiment coordonnés, pourtant, le Standard n'a pas le choix. Il est vrai que parler d'Europe semble assez fou après ces trente premières journées, mais le Matricule 16 n'a plus rien d'autre à jouer.

Les joueurs d'Ivan Leko ont la possibilité de revenir à quatre points de La Gantoise en cas de victoire dans dix jours, le vendredi 29 mars. Si ce scénario se réalise, on ne pourra pas dire que les cartes ne seront pas redistribuées.