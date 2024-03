Depuis le départ de cet ancien brugeois, tout a changé : "Tous les joueurs l'admiraient"

Le Club Bruges connaît des saisons très mitigées ces derniers temps. Malgré sa participation aux Playoffs, le club joue en deçà de ses attentes.

Le Club Bruges n'y est plus du tout en championnat et depuis son titre en 2021-2022 (qui marquait un triplé), le club est de nouveau à la recherche de la formule magique.

Malgré une qualification en Conference League, Ronny Deila a récemment payé les pots cassés après l'élimination en Coupe à l'Union et la quatrième place obtenue à l'issue de la phase classique (avec 19 points de retard sur l'Union, avant division des points).

Philippe Clement parti, Bruges a perdu pied

"Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé", disait Alphonse de Lamartine et il semblerait que ce soit le cas à Bruges puisque dans une interview accordée au Daily Record, Jack Hendry est revenu sur le départ de Philippe Clement.

Pour l'ancien joueur de Bruges, la fin de la collaboration entre Clement et le Club a marqué un tournant : "J'ai été très déçu lorsqu'il est parti à Monaco. Ses mérites parlent d'eux-mêmes. C'est un bon manager et un entraîneur de haut niveau qui comprend le jeu. Il avait aussi une mentalité de gagnant".

"Il était motivé et voulait tout gagner. Tous les joueurs l'admiraient, l'écoutaient quand il parlait et l'appréciaient", a-t-il ajouté au sujet de son ancien entraîneur qui fait aujourd'hui les beaux jours des Rangers, en course pour le titre face au rival historique, le Celtic.