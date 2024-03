Les jeunes pousses d'Anderlecht n'ont pas que du talent : "Mentalement, on a montré qu'on avait de la ressource"

Les RSCA Futures ont fait preuve de caractère et ont montré de belles ressources en revenant à 3-3 après avoir été mené 0-3 par les Francs Borains ce samedi.

En après-match, nous avons posé quelques questions à Antoine Colassin, de retour avec les RSCA Futures après un prêt à Heerenveen la saison dernière. L'attaquant nous a livré son analyse de la rencontre.

Sans aucun doute, s'il y a quelque chose à retenir de cette rencontre, ce sont les ressources dont on fait preuve les Futures. "Etre mené 0-3 et revenir à 3-3 et presque aller chercher la victoire (Anderlecht a manqué un penalty en fin de match, nda)...On a clairement montré qu'on était une vraie équipe. C'est le plus important à retenir aujourd'hui."

On a su jouer plus libérés à 0-3

"Mentalement, ce qu'on a montré, c'est pas mal. Tout le monde peut être fier", a-t-il continué. "On a su jouer un peu plus libérés à partir d'un moment. Ça nous a réussi. En fait, le 0-3 ne nous a pas tant perturbés. Je dirais même que c'est ça qui nous a libérés, bizarrement."

Anderlecht est réputé pour former de jeunes joueurs très talentueux. Les Futures l'ont encore montré ce samedi, avec plusieurs joueurs qui sont montés au jeu et ont directement fait la différence (comme Keisuke Goto par exemple, buteur sur le 1-3). "C'est une équipe très jeune, il ne faut pas l'oublier. Revenir dans un tel match, face à adversaire qui joue pour son maintien, ce n'est pas donné à tout le monde."

S'ils prennent 5 buts, ils s'en foutent

Adrien Saussez, le gardien des Francs Borains, a vécu un match animé face aux jeunes Mauve et Blanc. "Ils sont très fougueux. Qu'ils prennent 5 buts, ils s'en foutent. Ils vont continuer à jouer. Ils n'ont rien à perdre. Ils sont là pour apprendre et n'ont aucune pression."