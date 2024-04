Le plan Brian Riemer : comment deux joueurs vont s'alterner dans la composition d'Anderlecht

Il n'y avait la semaine dernière qu'une seule position incertaine au sein d'Anderlecht : qui allait commencer au milieu de terrain. Brian Riemer a préféré Théo Leoni à Thomas Delaney, ce qui a tout de même surpris certaines personnes. Cependant, il y a un plan derrière cela.

Riemer l'a déjà indiqué vendredi : trois points à domicile et un à l'extérieur, il est heureux avec ça. Obtenir 20 points sur 30, cela devrait suffire. Et espérons un exploit à l'extérieur pour renforcer complètement les ambitions de titre.

Leoni à domicile, Delaney à l'extérieur

La stratégie est claire : à domicile, Anderlecht adoptera une approche plus offensive qu'à l'extérieur. Ainsi, le Danois opte pour Théo Leoni, qui est meilleur dans la construction que Delaney, au milieu de terrain. Delaney sera toujours impliqué pour sécuriser le résultat ou apporter plus de puissance à l'équipe.

À l'extérieur, Riemer va privilégier plus de sécurité et intégrer Delaney dans l'équipe pour pouvoir compter sur plus de métier et de ruse. Leoni sera alors en réserve pour pouvoir changer le schéma de jeu.

Le public en sera aussi satisfait

C'est aussi une gestion intelligente, car Riemer implique les deux joueurs. Ils ont tous deux joué leur rôle en phase classique. De plus : Leoni est incroyablement populaire auprès des supporters. Aucun nom n'est scandé plus fort que celui du pur produit Neerpede.

Riemer n'est pas aveugle. Il sait qu'il a besoin du soutien du public et il n'est pas opportun qu'à la demi-heure de jeu, il réclame déjà Leoni si le jeu n'est pas satisfaisant.

Delaney a un profil différent de celui de Leoni. Il est plutôt un homme qui peut surgir inopinément dans les seize mètres pour y semer le chaos. Delaney aime ça. Quelque chose qu'il fait sur tout le terrain. Contre Heynen, Vanaken, Puertas, Janssen... Riemer pourra bien l'utiliser hors de ses bases.

Anderlecht est déjà sur la bonne voie avec la victoire à domicile contre l'Antwerp. Le match contre le Club Bruges le week-end prochain, étant donné l'historique entre les deux clubs, pourrait être encore plus intense. Anderlecht aura bien besoin d'un soldat supplémantaire...