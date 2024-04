Liège devra arracher sa place au tour final loin de Rocourt : "On s'est créés des occasions partout !"

C'est en déplacement que le RFC Liège va devoir faire une grosse partie du travail pour se qualifier au tour final. Les Sang & Marine vont se rendre aux Francs-Borains et au Club NXT, avec la ferme ambition de revenir sur Zulte-Waregem.

Rocourt était une forteresse imprenable en Nationale 1, le compte n'est pas loin en Challenger Pro League. Dans son stade, le RFC Liège est la quatrième meilleure équipe du championnat (25/42), juste derrière Deinze (28/42), le Patro Eisden (27/42) et Lommel (26/39).

C'est en déplacement que les joueurs de Gaëtan Englebert ont rencontré des difficultés. Ils ne sont que onzièmes en dehors de leurs bases, avec un bilan de 17 points sur 39.

Gagner à l'extérieur, une obligation pour le RFC Liège

En pleine course pour le tour final (lire ici), le RFC Liège jouera ses deux prochains matchs en déplacement, aux Francs-Borains et au Club NXT, avant de terminer à la maison contre le Jong Genk. Le Matricule 4 devra faire mentir cette statistique pour reprendre les deux longueurs qui le séparent de Zulte-Waregem.

"Cette année, on a pris plus de points que la saison dernière à l'extérieur. On sait qu'en déplacement, on s'est créés des occasions partout. Il faudra les marquer, il faudra savoir tuer ou gérer le match malgré la pression adverse."

"Nous devrons être là, être une équipe qui sait gérer les ballons dangereux. On ne l'a pas été à certains moments à l'extérieur, ça nous a fait défaut. Si on peut l'être, on prendra encore des points lors des trois dernières rencontres" a assuré Gaëtan Englebert, qui estime ses joueurs tout à fait capables de faire la différence loin de Rocourt.