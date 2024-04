Les faveurs du calendrier sont pour le RFC Liège en vue du tour final : "Au minimum deux matchs avec de l'enjeu"

Le battu de la rencontre entre le RFC Liège et le SK Beveren abandonnait ses espoirs de tour final. Les Sang & Marine se sont brillamment imposés et peuvent toujours croire en leur étoile,

Qui aurait cru, en début de saison, que le RFC Liège serait toujours dans la lutte pour le tour final à trois journées de la fin du championnat ? Contre le SK Beveren, les Sang & Marine ont franchi la barre des 40 points (42) et ne sont toujours qu'à deux longueurs du top 6.

"La ligne de conduite, c’est de donner le maximum. Si on fait 12/12, on sera les plus heureux. On aura peut-être des regrets sur certains matchs, on ne peut plus faire que prendre les points désormais. On sait que ce sera difficile aux Francs-Borains, on va essayer de reproduire le même match" commentait Benoît Bruggeman, à notre micro, quelques instants après la victoire contre Beveren.

Le RFC Liège fonce tête baissée et calculera plus tard

"On ne regarde toujours pas le classement", lançait Gaëtan Englebert. "Si on ne prend pas de point, on n'a aucune chance d'y être, c’est ce qu’on a oublié la semaine dernière et me reste à travers la gorge, car c'était une toute belle occasion de revenir avec eux" poursuivait le coach, en référence à la défaite au Lierse malgré un double avantage pour les Liégeois.

"On n'a plus le droit à l’erreur, il faut faire un bon match dimanche au RFB et voir ce qu'il se passe. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a encore, au minimum, deux matchs avec de l'enjeu. Se battre jusqu’à la fin pour top 6, c'est déjà bien et ce serait magnifique d'y arriver. Notre seule envie est d’ennuyer ceux devant nous. On n'a jamais été ridicules comme Beveren contre nous, on aura peut-être des regrets, mais on va donner le maximum" a conclu le T1 du RFCL.

Deux déplacements attendent le RFC Liège : aux Francs-Borains, dimanche, puis au Club NXT. Lors de la dernière journée, le Matricule 4 recevra le Jong Genk pour une rencontre qui pourrait être historique. Zulte-Waregem, concurrent direct de Liège, doit encore affronter le Patro Eisden, Dender et le Lierse. Avantage Rocourt au calendrier, mais seule la vérité du terrain triomphera.