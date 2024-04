Le Beerschot promu, mais dépouillé par d'autres clubs de D1A ? L'homme de la saison des "Rats" est suivi en Jupiler Pro League

Les "Rats" sont aux anges et retrouveront la Jupiler Pro League la saison prochaine. Mais qui dit bonne saison, dit forcément intérêt d'autres clubs.

Le Beerschot a réussi son objectif, celui de retrouver la Jupiler Pro League. Les "Rats" ne sont pas tombés dans le même panneau que Beveren et Zulte et joueront les deux derniers matchs de championnat avec l'ambition de conserveur leurs cinq longueurs d'avance sur Dender pour aller chercher le titre en D1B.

Le Beerschot vient donc de sortir une très belle saison, et qui dit belle saison, dit forcément intérêt d'autres clubs. Et en Jupiler Pro League, on aime particulièrement regarder ce qu'il se passe un échelon plus bas.

Thibaud Verlinden, l'homme fort du Beerschot, pisté en Jupiler Pro League

Les plus fins observateurs auront donc remarqué qu'au stade olympique d'Anvers, l'un des meilleurs joueurs de la saison, si pas le meilleur, n'est autre que Thibaud Verlinden, fils du deuxième joueur le plus utilisé de l'histoire de la Jupiler Pro League, le gardien Dany Verlinden, qui a disputé 582 matchs de championnat de Belgique pour le compte du Lierse et du Club de Bruges.

Cette saison, Thibaud Verlinden, ailier gauche de 24 ans, a inscrit cinq buts et délivré dix passes décisives en Challenger Pro League. Un profil, altruiste, qui intéresse.

Selon les informations du Nieuwsblad, le fils de l'actuel entraîneur des gardiens de Dender (où Stijn Stijnen est l'entraîneur principal) aurait déjà refusé les avances de clubs allemands, ainsi que du RWDM.

En fin de contrat le 30 juin, Thibaud Verlinden vient de voir l'option d'une année supplémentaire levée, afin d'augmenter encore sa valeur marchande. Le Beerschot va avoir besoin de liquidités et pourrait céder, d'autant que des formations italiennes et françaises de deuxième division ainsi que d'autres clubs de D1A suivent le dossier de près. Sur Transfermarkt, l'ancien international U19 est estimé à 700.000€.