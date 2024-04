Le feu vert pour Anderlecht ? Un club concurrent se retire des négociations pour "le plus grand talent d'Europe"

Le nom d'Ilyes Bennane a récemment circulé dans la presse belge. Le très jeune joueur, âgé seulement de 13 ans, suscite pourtant de très fortes convoitises.

Le KRC Genk a récemment cessé de collaborer avec Ilyes Bennane et son entourage. Les "exigences" ne convenaient plus au club limbourgeois. Ses parents considèraient qu'il n'était pas encore physiquement prêt pour jouer avec les U15.

A seulement 13 ans, il concentre déjà beaucoup d'attention. Il faut dire que selon son conseiller Jelle Van Damme (ex-Standard et Anderlecht), il est "le plus grand talent de Belgique, peut-être même d'Europe" (pour plus d'informations, lire ICI).

On veut bien le croire. En effet, Bennane est le plus jeune international belge de l'Histoire. Il a honoré sa première sélection avec les U15 de la Belgique.

Depuis que son départ de Genk a été annoncé, les plus grandes écuries s'intéressent à lui. La Dernière Heure expliquait qu'il était suivi par le RSC Anderlecht et le Club de Bruges.

Selon les informations du Nieuwsblad, publiées ce jeudi, le Club de Bruges se serait retiré des négociations. Des exigences bien trop élevées auraient été formulées au goût des Blauw en Zwart.