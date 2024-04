Un ancien dirigeant du Standard l'affirme : "Les supporters sont plus dociles qu'à mon époque"

Les supporters du Standard, à l'image de leur club, n'ont pas vécu une saison de tout repos. Et ce ne sont pas les Europe Playoffs qui vont rattraper le coup.

C'est malheureusement un constat qui n'est pas nouveau : le Standard a du mal à retrouver son standing d'antan. Cette saison était d'ailleurs un très long chemin de croix pour le club.

Après un début catastrophique sous Carl Hoefkens, les Rouches ont vu débarquer Ivan Leko à la nouvelle année. Une décision importante de la part de la direction du club.

Et le Croate a fait le boulot : les Playdowns ont été évités ainsi que la catastrophe dans le même temps. Malheureusement, la participation du Standard dans ces Europe Playoffs tient plus de la figuration qu'autre chose. Et outre les joueurs, ce sont aussi les supporters qui ont dû manger leur pain noir depuis le début de la saison.

La patience des supporters étonne Duchâtelet

Dans un entretien accordé au journal Le Soir, Roland Duchâtelet est revenu sur la patience des supporters de Sclessin : "C’est un gros succès de la part du management".

"Les supporters du Standard, qui ont déjà eu la chance de voir leur club échapper aux Playdowns parce qu’il aurait pu y être, sont devenus plus dociles qu’ils ne l’étaient à mon époque. Moi, j’avais eu droit à une manifestation de 5.000 personnes contre moi", a ajouté l'ancien dirigeant des Rouches.

Ce dernier avait d'ailleurs cédé à la pression et avait remis le club entre les mains de Bruno Venanzi à l'été 2015. Celui-ci en a fait de même quelques années plus tard en cédant le club à 777 Partners, qui est loin de faire l'unanimité parmi les supporters.