Les jeunes d'Anderlecht mettent un beau but et arrachent le nul en Challenger Pro League

Le RSCA Futures se déplaçait au Lierse-Kempenzonen ce samedi. Un match pour le plaisir et sans enjeu lors duquel deux jolis buts ont été marqués.

Le Lierse-Kempenzonen, 10e, et les RSCA Futures, 12e, n'ont plus rien à jouer dans cette Challenger Pro League : les deux équipes sont assurées de leur maintien, et trop loin pour espérer jouer le top 6. La rencontre de ce samedi était donc sans enjeu.

Cela a peut-être profité au jeu : les deux buts inscrits étaient plutôt jolis. Le Lierse et Anderlecht U23 se sont séparés dos-à-dos sur un score de 1-1. Tout s'est passé en seconde période, d'abord avec l'ouverture du score de l'expérimenté Nils Schouterden (50e).

En fin de rencontre, les Futures iront arracher le match nul via le jeune japonais Keisuke Goto (18 ans), bien trouvé depuis la défense. Goto réussit magnifiquement son contrôle et pique son ballon au-dessus du gardien de but lierrois.