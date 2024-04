Genk champion, est-ce encore possible ? "Plusieurs choses ont changé dans cette équipe"

Après deux victoires inaugurales, le Racing Genk a perdu ses premiers points en Champions Play-Offs en partageant contre le Cercle de Bruges. L'ancien joueur du club, Thomas Buffel, se livre sur les chances limbourgeoises dans la course au titre.

Le Racing Genk a arraché sa participation en Champions Play-Offs lors de la dernière journée (on se souvient du scénario...) et n'a déjà pas trop mal rentabilisé son billet. Après deux victoires inaugurales et un partage, les Limbourgeois sont quatrièmes et surveillent la course au titre de près.

"Plusieurs choses ont changé dans cette équipe. L'approvisionnement d'Arokodare est meilleur. Dans le passé, il était souvent mal positionné, ou mal servi. Cet attaquant est particulièrement efficace avec des centres venus des flancs" explique l'ancien capitaine de Genk, Thomas Buffel, dans les colonnes du Belang van Limburg.

Cet approvisionnement, il est majoritairement assuré par Anouar Ait El Hadj et Bilal El Khannouss. L'international marocain est précieux dans le jeu, mais il doit encore améliorer son bilan statistique en prévision d'un futur transfert. Pour le moment, il compte trois buts et huit passes décisives.

Genk peut-il encore être champion de Belgique ?

"Marquer plus est une priorité, mais une passe décisive est tout aussi importante. Bilal a un grand impact dans le jeu, avec sa conservation du ballon, sa vision et ses projections. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être mesurées statistiquement, mais qui sont cruciales pour une équipe."

Avec sept points de retard à sept matchs de la fin, le Racing Genk occupe plutôt une position d'arbitre dans cette course au titre. Mais les Limbourgeois peuvent-ils encore créer la surprise ? "Quand on voit à quelle vitesse tout peut changer, on se dit que c'est encore possible. Pour pouvoir gagner le titre, Genk va devoir faire le parcours parfait" a conclu Thomas Buffel.