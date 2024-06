OFFICIEL : le Club de Bruges se sépare d'un partenaire historique

Le Club de Bruges a annoncé ce vendredi...avoir changé d'équipementier.

Le Club de Bruges connait une grande période de changements, dans la foulée de son 19e titre de champion de Belgique et notamment le départ de l'iconique Vincent Mannaert. De plus, le dossier de nouveau stade est plus que jamais d'actualité.

Ce vendredi, le Club a également annoncé qu'il allait changer d'équipementier. Désormais, les maillots de l'équipe seront conçus par Castore.

"Castore est le nouveau partenaire vestimentaire du Club de Bruges, champion national. La marque de vêtements britannique fournira les tenues de match et d'entraînement pour les saisons à venir", explique le communiqué.

"Le partenariat avec Castore est le tout premier accord entre la marque de vêtements d'origine britannique et un club de football professionnel belge. La marque est connue pour ses vêtements de sport confortables et a collaboré avec plusieurs grands clubs, dont l'Athletic Club, le Bayer Leverkusen, les Rangers et le Feyenoord. Le Club de Bruges vient donc s'ajouter à cette liste", poursuit-il.

Bruges dit donc adieu à Macron, qui a accompagné le Club ces dernières années, marquées par une domination presque complète du football belge. "Nous tenons à remercier Macron pour la bonne coopération qui s'est instaurée au cours des sept dernières saisons. Nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat avec Castore. La créativité et la passion de cette marque correspondent parfaitement à ce que nous représentons en tant que club", a déclaré le CEO du Club, Bob Madou.