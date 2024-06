Surprenant : l'Antwerp lorgne un pilier du Club de Bruges !

En grande difficulté et à la traîne en championnat sous Ronny Deila, le Club de Bruges s'est complètement métamorphosé suite à l'arrivée de Nicky Hayen.

Eliminés en demi-finales de la Conference League, les Brugeois ont réalisé des Champions Play-offs presque parfaits et a remporté le titre de champion de Belgique.

Le Club va vivre un été très mouvementé. De nombreux joueurs sont concernés par un départ et d'autres n'ont pas encore vu leur contrat être prolongé.

C'est le cas de Denis Odoi. Le joueur de 36 ans serait en discussions avec le Club de Bruges pour une prolongation, mais un accord n'a pas encore été trouvé.

L'Antwerp compterait alors bien en profiter ! Selon les informations du Nieuwsblad, le Great Old espère qu'il sera libre de tout contrat dans quelques jours et alors le recruter gratuitement.

