Un ancien flop du Standard a de grandes ambitions pour cet Euro : "On veut finir premiers"

Loïc Nego n'avait pas marqué les esprits lors de son passage au Standard. Mais il est à présent un cadre bien établi de la sélection hongroise.

Une seule titularisation (lors d'un match sans enjeu de fin de saison) : Loic Nego avait tout du transfert fantôme lorsque l'AS Roma l'a prêté au Standard en 2012. L'arrière droit avait vu sa carrière basculer en se faisant prêter à Ujpest, un autre club de la galaxie Duchatelet.

Présent en Hongrie jusqu'en juillet 2023, ce Parisien est devenu une référence du championnat à Vidéoton, depuis rebaptisé Mol Fehervar. Au point de décrocher la nationalité hongroise et de représenter à 36 reprises la sélection. Désormais actif du côté du Havre, il sera bien de la partie à l'Euro.

La Hongrie pourrait à nouveau être l'une des surprises du tournoi après avoir donné du fil à retordre à la France, à l'Allemagne ou à l'Angleterre (vaincue 0-4 à Wembley) en match officiel ces dernières années. Les stars telles que Willy Orban (RB Leipzig), Milos Kerkez (Bournemouth), Dominik Szoboszlai (Liverpool) ou Roland Sallai (Fribourg) font aussi partie du groupe.

La Hongrie sans complexe

Bien que la Hongrie n'ait plus gagné un match à l'Euro depuis 1972 et ait été versée dans le groupe de l'Allemagne, le noyau ne doute de rien : " On veut finir aux deux premières places. Je vais même aller plus loin, finir premiers. Il y a toujours des équipes surprises. On ne se met donc pas de limites" déclare Nego au journal L'Equipe.

Pour cela, l'une des principales armes de la sélection n'est autre que...son entraîneur Marco Rossi : "Aujourd’hui, il pourrait prendre une sélection du top 3 européen, je n’ai pas peur de le dire. Il fait beaucoup dans l’humain, il sait gérer un vestiaire, il n’a pas peur de dire les choses".